Иран допускает переговоры об отмене санкций в Нью-Йорке

Нет повестки для переговоров по отмене санкций в ходе визита иранской делегации в Нью-Йорк, но не исключается возможность проведения таких переговоров на полях Генассамблеи ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Канани, которого цитирует агентство İRNA.

Говоря о целях визита иранской делегации в Нью-Йорк, Канани заявил, что «международные встречи считаются хорошей возможностью для выражения политических взглядов и переговоров между официальными лицами стран, а также для обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный региональный интерес, текущим и международным проблемам».

«Исламская Республика Иран использует любую возможность, чтобы выразить свои взгляды по двусторонним и международным вопросам, и Генеральная Ассамблея ООН также считается одной из этих возможностей. Мы считаем конструктивные переговоры разумным и надлежащим способом для решения разногласий», - отметил он, добавив, что Иран никогда не покидал стол переговоров.