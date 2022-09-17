Россия хочет нормальных отношений с Израилем

«Россия рассчитывает на улучшение отношений с Израилем после проведения там досрочных парламентских выборов 1 ноября». Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД страны Михаил Богданов.

«Всегда надеемся на улучшение взаимоотношений. Пределов улучшению нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Подчеркнем, Яир Лапид в ночь на 1 июля официально вступил в должность главы правительства еврейского государства. Он стал 14-м премьером в истории Израиля. Днем ранее Кнессет после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела преемнику. Должность главы Кабмина Лапид будет занимать как минимум до проведения досрочных парламентских выборов, запланированных на 1 ноября.