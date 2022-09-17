В Армении требуют обнародовать имена погибших военнослужащих
Родственники армянских военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, организовали акцию на своих страницах в Facebook, пишут «Новости Армения».
Они требуют обнародовать имена военнослужащих, погибших в результате боев в ночь на 13 сентября.
Спустя неделю после боев Минобороны Армении не представляет четких цифр и имен, нет информации и о потерях армянской стороны.
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