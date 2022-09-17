Китай выражает протест Вашингтону из-за обещания защитить Тайвань

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Пекин направил Соединенным Штатам «строгие представления» после того, как президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения, сообщает Reuters.

«Китай оставляет за собой право принять все необходимые меры в ответ на действия, которые раскалывают нацию», - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мао Нин на регулярном брифинге для СМИ.

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения. В то же время мы не потерпим никаких действий, направленных на отделение», - сказала Мао Нин.

Она также призвала США «внимательно и должным образом» решать вопросы, связанные с Тайванем, и не посылать «неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня», предупредив Соединенные Штаты, «чтобы они не наносили серьезного ущерба китайско-американским отношениям и миру в Тайваньском проливе».

«В мире есть только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая», - подчеркнула Мао Нин.