Кыргызстан оценил ущерб от конфликта с Таджикистаном

В результате конфликта с Таджикистаном Кыргызстан понес материальный ущерб примерно в $17 млн, заявил на пресс-конференции секретарь кыргызского Совбеза Марат Иманкулов.

Он уточнил, что это не окончательные цифры, они могут увеличиться.

Как утверждает Иманкулов, в результате военных действий разрушены и сожжены многие дома, учреждения, объекты бизнеса и инфраструктуры.

«Мы в ближайшее время все это начнем восстанавливать, уже есть указ президента», - отметил секретарь Совбеза.