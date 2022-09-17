Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в Министерство иностранных дел, и в ходе встречи послу Франции была вручена нота протеста МИД в связи с нападением, совершенным позавчера радикальными армянскими группами в этой стране на посольство Азербайджана во Франции.

На встрече заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов довел до сведения противоположной стороны, что нападение группы радикальных экстремистских сил армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджанской Республики в Париже демонстративно сопровождалось грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права.