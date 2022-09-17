Турция требует объяснить заявления Пелоси в Ереване

Заявления спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сделанные в ходе ее визита в Армению, не связанные с историческими и реальными фактами, далекие от доброй воли, отражающие предвзятое мнение и саботирующие дипломатические усилия, абсолютно неприемлемы. Об этом сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

Он заявил, что в Белом доме должны внести ясность в вопрос о том, отражают ли официальную позицию США заявления по карабахскому вопросу Пелоси и ряда политиков, которых поддерживает лобби, и которые явно симпатизируют армянской диаспоре.

«Я призываю всех международных акторов действовать ответственно в то время, когда жизненно необходимы прочный мир и стабильность в регионе. Мы будем и впредь решительно поддерживать наш дорогой Азербайджан, борющийся за освобождение своих земель, которые несправедливо находились под оккупацией 30 лет», - подчеркнул он.