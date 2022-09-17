Мамед Эфендиев, отдел экономики 16:45

Правление Центробанка вновь приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,75 процента. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 4 процентов, верхний - на уровне 9,25. Решение Центробанка вызвало резкую критику оппозиционных экспертов. Вопрос в том, насколько она корректна? Шестой месяц подряд Центробанк Азербайджана сохраняет стабильный уровень учетной ставки, словно вокруг ничего не происходит. Что на самом деле не так – в мире происходят события, которые уже привели к глобальной инфляции.

Мало того, опытнейшие финансисты предупреждают о высокой вероятности рецессии, грозящей не только развивающимся, но и самым экономически развитым странам. Чтобы хоть как-то сбить растущую инфляционную волну, Центробанки всячески ужесточают монетарную политику, в том числе повышая процентные ставки. Инфляционный всплеск, начавшийся с прошлогоднего энергетического кризиса, особенно усилился с началом полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине. После чего энергетический кризис стал набирать дополнительные обороты, к нему добавились продуктовый и транспортно-логистический кризисы, которые, по мере усиления антироссийских санкций, обостряются с каждым днем, на что, в свою очередь, глобальная экономика реагирует усилением спада, а все Центробанки – повышением учетных ставок. Все, но только не Центральный банк Азербайджана! Сегодня его руководство считает, что после августовского обсуждения денежно-кредитной политики существенных изменений в инфляционных процессах не произошло. В банке уверены в верности своего прогноза, в соответствии с которым к концу текущего года с учетом снижения мировых цен на продовольствие и улучшения снабженческо-логистических показателей инфляция пойдет на убыль. Мало того, азербайджанский банк также снизил прогноз инфляции и на 2023 год.

Несомненно, монетарные факторы, к которым прибегает Центробанк Азербайджана, оказывают на инфляцию сдерживающее влияние, а ощутимый профицит платежного баланса создает на валютном рынке условия для роста предложения. Кстати, в то время, когда платежные балансы и бюджеты многих стран мира давно ушли в отрицательную зону, наш Центробанк может похвастать тем, что по итогам первой половины 2022 года профицит внешнеторгового баланса страны увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза, составив 27,6 процента ВВП. А поскольку нефть, составляющая основу национальной экономики, обещает и в следующем году оставаться дорогой, то и профицит вновь ожидается положительным. Еще одним фактором, сдерживающим инфляцию, следует назвать рост темпов укрепления номинального эффективного курса маната, когда усилия Центробанка направлены на сдерживание его роста с целью фиксации заданного курса на валютном рынке. В результате при существующих обстоятельствах профицит платежного баланса позволяет увеличить предложение на валютном рынке и удерживать стабильный курс маната (1 доллар = 1,7 маната), который в стране называют «управляемым плавающим курсом». Следует признать, что в течение нескольких лет регулятор умело справляется с данной задачей на валютном рынке, и это положительно оценивает рядовой покупатель.