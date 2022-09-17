Нужно ли Центробанку Азербайджана менять учетную ставку? наша аналитика
Правление Центробанка вновь приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,75 процента. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 4 процентов, верхний - на уровне 9,25. Решение Центробанка вызвало резкую критику оппозиционных экспертов. Вопрос в том, насколько она корректна?
Шестой месяц подряд Центробанк Азербайджана сохраняет стабильный уровень учетной ставки, словно вокруг ничего не происходит. Что на самом деле не так – в мире происходят события, которые уже привели к глобальной инфляции.
Мало того, опытнейшие финансисты предупреждают о высокой вероятности рецессии, грозящей не только развивающимся, но и самым экономически развитым странам. Чтобы хоть как-то сбить растущую инфляционную волну, Центробанки всячески ужесточают монетарную политику, в том числе повышая процентные ставки.
Инфляционный всплеск, начавшийся с прошлогоднего энергетического кризиса, особенно усилился с началом полномасштабной войны, развязанной Россией в Украине. После чего энергетический кризис стал набирать дополнительные обороты, к нему добавились продуктовый и транспортно-логистический кризисы, которые, по мере усиления антироссийских санкций, обостряются с каждым днем, на что, в свою очередь, глобальная экономика реагирует усилением спада, а все Центробанки – повышением учетных ставок.
Все, но только не Центральный банк Азербайджана!
Сегодня его руководство считает, что после августовского обсуждения денежно-кредитной политики существенных изменений в инфляционных процессах не произошло. В банке уверены в верности своего прогноза, в соответствии с которым к концу текущего года с учетом снижения мировых цен на продовольствие и улучшения снабженческо-логистических показателей инфляция пойдет на убыль. Мало того, азербайджанский банк также снизил прогноз инфляции и на 2023 год.
Несомненно, монетарные факторы, к которым прибегает Центробанк Азербайджана, оказывают на инфляцию сдерживающее влияние, а ощутимый профицит платежного баланса создает на валютном рынке условия для роста предложения.
Кстати, в то время, когда платежные балансы и бюджеты многих стран мира давно ушли в отрицательную зону, наш Центробанк может похвастать тем, что по итогам первой половины 2022 года профицит внешнеторгового баланса страны увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза, составив 27,6 процента ВВП. А поскольку нефть, составляющая основу национальной экономики, обещает и в следующем году оставаться дорогой, то и профицит вновь ожидается положительным.
Еще одним фактором, сдерживающим инфляцию, следует назвать рост темпов укрепления номинального эффективного курса маната, когда усилия Центробанка направлены на сдерживание его роста с целью фиксации заданного курса на валютном рынке. В результате при существующих обстоятельствах профицит платежного баланса позволяет увеличить предложение на валютном рынке и удерживать стабильный курс маната (1 доллар = 1,7 маната), который в стране называют «управляемым плавающим курсом». Следует признать, что в течение нескольких лет регулятор умело справляется с данной задачей на валютном рынке, и это положительно оценивает рядовой покупатель.
Так, по итогам восьми месяцев текущего года на 77 процентах валютных аукционов Центробанка предложение иностранной валюты превышало спрос. Чтобы добиться этого, регулятор скупил на валютном рынке 606,7 миллиона долларов против 245 миллионов в прошлом году. Правда, эта интервенция создала дополнительные трудности регулятору, а также Госнефтефонду, который не может на этих аукционах продать запланированную сумму валюты для осуществления трансфертов в госбюджет. Однако эти трудности с лихвой компенсирует тот комфорт, который испытывает население страны.
К тому же с начала сентября Центробанк ввел новую операционную основу денежно-кредитной политики, которая активизировала операции по стерилизации и привела к усилению снижающего действия монетарных факторов на инфляцию, создав основу для обеспечения длительной ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.
Внедрение инструментов денежно-кредитной политики в новой конфигурации закладывает также основу для формирования активного межбанковского рынка.
Но вернемся к учетной ставке.
Понятно, что повышается она для предотвращения высоких темпов инфляции. Но, с другой стороны, высокие банковские ставки тормозят развитие экономики. Азербайджану же нужно наращивать ее темпы, ведь предстоит очень много сделать для укрепления обороноспособности государства, восстановления освобожденных от оккупации территорий, налаживания транспортных коммуникаций… А для этого нужны деньги – дешевые кредиты, которые могли бы привлечь предпринимателей и инвесторов.
С другой стороны, растущая инфляция вызывает недовольство населения, которое вынуждено чуть ли не вдвое дороже покупать все, особенно продукты питания. Все эти факторы, несомненно, приходится учитывать Центробанку при установлении учетной ставки.
Пока его расчеты оправдываются – инфляция, правда, растет, но грамотно и жестко управляется. Зато хорошими темпами развивается экономика, что отмечают соответствующие международные структуры.
А вот насколько верными окажутся нынешние прогнозы регулятора, мы узнаем в конце октября, когда будет принято очередное решение по учетной ставке и параметрам процентного коридора.