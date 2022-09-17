Россиянам и белорусам могут запретить голосовать в Эстонии

Правящая партия реформ в Эстонии поддержала выработанный входящей в коалицию партии «Отечество» законопроект о лишении проживающих в республике граждан России и Беларуси права голосовать на муниципальных выборах, пишут российские СМИ.

Заместитель председателя фракции Эркки Келдо заявил, что это вызвано «изменившейся ситуацией с безопасностью».

Конституционная комиссия эстонского парламента предложила вынести законопроект на общее обсуждение и принятие в первом чтении, что означает возможность его дальнейшего делопроизводства.

Келдо заявил также о готовности реформистов изменить Конституцию, чтобы добиться поставленной цели: «Если выяснится, что лишение права голоса у российских граждан потребует изменения Конституции, то мы готовы сделать и это».