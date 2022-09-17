В Кремле отказались комментировать идею Кадырова

Предложение об объявлении «самомобилизации» в России должно комментировать Министерство обороны.Об этом сегодня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», - считает представитель Кремля.

Напомним, 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что не нужно ждать официального объявления мобилизации - губернатор каждого региона должен провести «самомобилизацию» и помочь государству «конкретными действиями».

Он уверен, что если каждый регион РФ предоставит хотя бы по одной тысяче добровольцев, спецоперацию в Украине можно будет завершить без объявления мобилизации.