Украинцы освободили город в Луганской области
Глава Луганской области Украины Сергей Гайдай в своем телеграм-канале заявил об освобождении города Белогоровки Луганской области.
«Луганская Белогоровка зачищена и полностью под контролем ЗСУ», - написал Гайдай.
Генштаб ВСУ и российское военное командование о потери контроля над Белогоровкой не сообщали.
Белогоровка находится на границе Луганской области, в 15 километрах от Лисичанска и Северодонецка. «Нам всем надо запастись терпением в предчувствии масштабной деоккупации Луганщины. Этот процесс будет более тяжелым, чем в Харьковской области. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, так что «парадом» не зайдем», - написал глава области.