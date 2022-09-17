Украина бесплатно отправит зерно в африканские страны

Кабинет Министров Украины отправит бесплатно 50 тысяч тонн зерна в голодающие африканские страны. Об этом сказано в соответствующем постановлении правительства.

В документе говорится, что пшеницу отправят в Эфиопию и Сомали. Акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» выделит зерно из своих запасов, после чего резервный фонд государственного бюджета возместит компании 420 миллионов гривен.

В соответствии с постановлением МИД страны должен согласовать с ООН дальнейшие вопросы логистики, а также оплату транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта в порты этих стран за счет средств международных организаций.