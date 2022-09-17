ВМС Азербайджана проводят учения
Военно-морские силы Азербайджана по утвержденному плану боевой подготовки на 2022 год проводят командно-штабные учения, сообщили в Минобороны.
На брифинге, проведенном в связи с началом учений, командующий ВМФ контр-адмирал Субхан Бакиров заслушал отчеты о ходе учений и предстоящих мероприятиях.
«Основной целью учений является совершенствование практических навыков командиров и штабных офицеров по гибкому принятию решений и эффективному применению имеющихся сил в различных условиях, возникающих при организации и ведении боя, а также повышение уровня знаний и навыков личного состава», - подчеркнули в ведомстве.