Отдел информации 17:56

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван и ее заявления против Азербайджана вдохновили правящие круги Армении. Одновременно с визитом Пелоси в Ереван прозападные НПО, аффилированные с правительством, провели акцию протеста с требованием выхода Армении из ОДКБ. К тому же на фоне визита Пелоси ужесточилась критическая риторика официальных лиц Армении в адрес России. В Ереване возникли надежды на то, что США смогут предоставить им современное оружие и другую военную поддержку для восстановления побежденной армянской армии.

Однако армянский аналитик Ричард Гирагосян, в свое время сотрудничавший со спецслужбами США, считает, что власти Армении не должны питать иллюзий по поводу того, что США смогут обеспечить Армении безопасность. Гирагосян считает, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению в это сложное для страны время является свидетельством начала изменения политики Соединенных Штатов по отношению к региону. «Этот конкретный визит в конкретное время является свидетельством политических изменений», - полагает армянский эксперт. При этом Гирагосян призывает власти и общественность Армении на данном этапе не ждать большего от США. «Это лишь начало изменений. На мой взгляд, это говорит о большей вовлеченности Запада – США и ЕС в дела региона», - заявил он. На вопрос журналиста, считает ли он возможным предоставление Соединенными Штатами определенных гарантий безопасности, Гирагосян отметил: «Я настроен скептически. В этом вопросе, полагаю, нам следует избегать иллюзий, что мы можем получить прямое военное содействие или оружие от Запада». По словам Гирагосяна, «ситуация в Украине совершенно иная» и не соприкасается с тем, что происходит в отношении Армении. В интересах национальной безопасности Армения не стремится в НАТО, как это делает Грузия, а пытается сохранить максимальный баланс между Россией и Западом, получая определенную выгоду с обеих сторон, уверен он.

Гирагосян в связи с этим напомнил, что судьба Карабаха в настоящее время зависит больше от российских миротворцев, расположенных в регионе, нежели от США и даже самой Армении. Нужно отметить, что Ричард Гирагосян – человек не случайный в этом вопросе. Так, с 2002-го по 2006-й год он был приглашенным лектором для сил специального назначения армии США в Центре и школе специальных боевых действий имени Джона Ф. Кеннеди в Форт-Брэгге. Гирагосян также работал сотрудником Объединенного экономического комитета (JEC) Конгресса США, отвечал за организацию слушаний в Конгрессе и проведение аналитических исследований для американских законодателей. Служил в качестве связного указанного комитета с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и Разведывательным управлением Министерства обороны (РУМО) США. Российские экспертные круги также считают, что визит Нэнси Пелоси не изменит нынешнюю ситуацию в Армении. Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов отмечает, что слова Пелоси о поддержке Армении – первые откровения.