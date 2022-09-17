Против председателя Партии граждан и развития, оппозиционера Али Алиева возбуждено новое уголовное дело, передают азербайджанские СМИ.

Обвинения против него выдвинуты по статье 127.2.3 УК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью - общеопасным способом или с хулиганскими побуждениями).

Согласно обвинению, Али Алиев избил и ранил другого заключенного, который содержался в той же камере в бакинском СИЗО.

Расследование по данному уголовному делу ведется в отделе полиции Сабунчинского района.

Напомним, Али Алиев обвиняется в том, что он оклеветал начальника Государственной погранслужбы генерал-полковника Эльчина Гулиева и пострадавших в потерпевшем крушение вертолете МИ-17 Государственной пограничной службы на территории Хызы. Ранее с жалобой на политика в Ясамальский районный суд обратились полковник-лейтенант Эмиль Джафаров и капитан Рамин Адилов, пострадавшие при крушении вертолета. Причиной обращения офицеров в суд стало высказывание председателя партии 9 декабря 2021 года на YouТube-канале «Osmangızı TV» о том, что невозможно было выжить при таком крушении, и что трагедия была инспирирована заинтересованными политическими силами.