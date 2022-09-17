Украина заявила о взятии под контроль еще одного поселка

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские военные вернули под контроль поселок Белогоровка.

При этом он заявил, что для полного освобождения Луганской области нужно время.

«Этот процесс будет значительно тяжелее, чем на Харьковщине, поскольку застать противника врасплох на этом направлении нереально. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба», - предупредил Гайдай.