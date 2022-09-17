24 миллиарда долларов из России в Турцию?

Центральный банк Турции отчитался о рекордном за последние 40 лет финансовом поступлении извне. Деньги в страну заходили активно в течение последних 7 месяцев, что идет война РФ против Украины. Речь о $24,4 млрд. Источник средств держится в секрете. Однако, по мнению экспертов, это может быть РФ.

Дело в том, что российским деньгам на Западе больше не рады из-за агрессивной политики Кремля. Анкара воспользовалась плачевным положением Москвы и начала активно с ней налаживать тесные торговые связи.

По факту Турция стала одним их главных выгодоприобретателей санкций, наложенных на РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не спешит указывать источник дополнительных средств, отмечая только, что это некие "дружественные страны". Он также уточнил, что поступившие деньги позволяют Турции "чувствовать себя более комфортно".

Важно отметить, что Турция на сегодня испытывает серьезнейшие экономические проблемы. Дефицит бюджета страны в 2022 году уже превысил $36,7 млрд, инфляция приблизилась к 80%, усилился отток капитала из страны. И деньги от тайного источника в этой ситуации пришлись стране как нельзя кстати.