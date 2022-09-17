Тяжелое ДТП в Гёйчае, есть погибшие
В Гёйчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает АПА.
Инцидент был зафиксирован сегодня, 19 сентября, около 18:00 на территории села Халитли на дороге Гёйчай-Уджар. Легковой автомобиль «ВАЗ 2106» съехал с дороги и врезался в забор. Во время инцидента погибли два человека. В настоящее время имена погибших уточняются.
По данному факту отделом полиции Гёйчайского района проводится расследование.
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