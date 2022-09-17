Армения и Россия подписали план межрегионального сотрудничества
Армения и Россия в ходе Девятого российско-армянского межрегионального форума в Ереване подписали план межрегионального сотрудничества на 2022-2027 годы, сообщает пресс-служба министерства территориального развития и инфраструктур Армении.
Также в Ереване состоялся форум на тему «Армяно-российское сотрудничество. Новые вызовы и возможности». В ходе мероприятия выступили вице-премьеры двух стран Мгер Григорян и Алексей Оверчук.
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