В Азербайджане чиновник умер в собственном кабинете
Сотрудник исполнительной власти Саатлинского района обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете, передает АПА.
По данным издания, житель села Тельманкенд, 35-летний Ахад Бехбудов, работавший главным советником отдела по общественно-политическим и социальным вопросам в исполнительной власти Саатлы, был найден мертвым в своем кабинете. Сообщается, что он не отвечал на телефонные звонки с 16 сентября.
Причина смерти расследуется. По данному факту в Саатлинской прокуратуре начато расследование.