Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 19:25

Недавний визит в Армению Нэнси Пелоси, скорее всего, вдохнул уверенность в прозападную команду Пашиняна и его сторонников, поскольку сделанные в Ереване заявления спикера Палаты представителей американского Конгресса ощутимо задевают долгосрочные интересы США в Азербайджане. Более того, визит Пелоси и ее категоричные оценки в значительной степени укрепили позиции правительства Пашиняна.

Понятно, что внешнюю политику США определяют, главным образом, Белый дом и Государственный департамент. Так что Нэнси Пелоси, которая выступала в Армении с антиазербайджанскими тирадами от имени Конгресса, эту черту, вроде бы, не переступила. В то же время следует понимать, что спикер Конгресса - третье по значимости лицо в государственной иерархии США, а сам Конгресс по Конституции США является главным государственным органом, своего рода «главой государства», а это значит, что любые его заявления и заявления его спикера не могут в той или иной степени не влиять на внешнеполитические шаги Вашингтона. Учитывая же, что Пелоси - один из самых близких партнеров президента Джо Байдена по Демократической партии, нет смысла сомневаться в том, что ее нынешний визит в Ереван был согласован с Белым домом. Нэнси Пелоси – один из наиболее известных на сегодняшний день профессиональных американских политиков. В Азербайджане она хорошо известна много лет, главным образом, благодаря своей ярко выраженной проармянской позиции, которую госпожа Пелоси не скрывала ни будучи рядовым членом Конгресса США, ни став председателем комитета Палаты представителей, ни даже возглавив Конгресс США. Что предельно четко подтвердил ее недавний и пока единственный визит в Ереван. Сегодня на фоне вооруженных столкновений вдоль армяно-азербайджанской границы, обернувшихся сотнями убитых и раненых с обеих сторон, итоги визита Нэнси Пелоси трудно воспринимать иначе, как пик ее лоббирования интересов официального Еревана. Можно без преувеличений утверждать, что Нэнси Пелоси проявила максимум лояльности как к курсу политического руководства Армении, так и к армянскому народу, весьма эмоционально почтив память жертв «геноцида», обвинив Азербайджан в «смертоносных нападениях на суверенные территории Армении», представив правительство Никола Пашиняна чуть ли не «символом демократии» в мире и при этом даже словом не упомянув политические преследования оппозиции, давно уже принявшие в Армении системный характер. Хотя эти преследования и направлены против «пророссийской оппозиции», которую Вашингтон во всем мире объявил вне закона! Как сообщалось, МИД Азербайджана резко осудил политические заявления Нэнси Пелоси и на данный момент не получил от Госдепартамента США разъяснений, в какой мере сделанные в Ереване заявления спикера Конгресса США соответствуют внешней политике администрации Джо Байдена и, в частности, ее позиции по Азербайджану.

Следует подчеркнуть, что, как во время недавних пограничных столкновений, так и ранее, по вопросам азербайджано-армянского конфликта Госдепартамент США неизменно занимал взвешенную позицию, призывая стороны решать спорные вопросы путем дипломатических переговоров, а также выражал готовность оказывать этому процессу всемерную поддержку. В частности, подобные заявления делал в недавних телефонных разговорах с руководителями Азербайджана и Армении госсекретарь США Энтони Блинкен. На фоне целенаправленных усилий Соединенных Штатов вернуть Баку и Ереван за стол мирных переговоров визит Нэнси Пелоси в Ереван никак не назовешь стремлением спикера Конгресса США действовать в рамках декларируемой внешнеполитической концепции своей страны в отношении «карабахского вопроса». В данной ситуации приходится констатировать, что в понимании азербайджанской общественности, соблюдающей траур по своим отцам и сыновьям, погибшим в ходе столкновений с вооруженными армянскими формированиями, Нэнси Пелоси нанесла серьезный удар по государственно-политической репутации США, сведя, по существу, на нет стремление Вашингтона усилить свою роль в мирных переговорах между Баку и Ереваном.

Сравнивая армянский визит Пелоси с ее недавней поездкой на Тайвань, едва не приведшей к прямому вооруженному противостоянию США и Китая, хочется понять логику подобного формата международного общения, истинный смысл которой, возможно, скрыт от глаз рядового обывателя. Однако ничего, кроме неологизма «дипломатия конфликта», на ум не приходит. Что выиграла внешняя политика США после переговоров Пелоси с руководством Тайваня? Увы, говорить можно только об ослаблении позиций Вашингтона в южно-азиатском регионе. После этого визита Китай стал не только открыто заявлять о своих намерениях решить тайваньский вопрос военным путем, но начал концентрировать свою армию вокруг исторически сепаратистского региона. Не говоря уже о том, что визит Пелоси вновь сблизил Китай с Россией. Как пишут американские СМИ, председатель КНР Си Цзиньпин, который не планировал участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, изменил свою позицию именно после посещения Нэнси Пелоси Тайваня. А что выиграет после ереванского вояжа спикера Конгресса США процесс мирного урегулирования на Южном Кавказе и, главное, участие в нем Соединенных Штатов?