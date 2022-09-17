Иранская полиция открыла огонь по участникам демонстрации в городе Дивандер (провинция Курдистан). Акция прошла в знак протеста против убийства сотрудниками тегеранской полиции нравов 22-летней Махсы Амини - родом из Курдистана. Отметим, что, по данным Reuters, 16 сентября в Тегеране Амини смертельно избили за неподобающий шариатским правилам внешний вид. Ее задержал специальный отряд полицейских «Иршад», следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в обычном платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок.

По сообщению иранских правозащитников, полицейские жестоко избили задержанную в участке. Позже Амини скончалась от почечной недостаточности. Официальные лица отрицают обвинения и настаивают на версии внезапной смерти девушки из-за проблем с сердцем.

Иранский журналист Таха Кермани сказал haqqın.az, что иранские города, в частности, Саггыз и Санендедж охватили акции протеста. В городе Дивандер полиция открыла огонь по демонстрантам – погибли четверо участников протестов, девять человек ранено.

По словам Кермани, этой ночью ожидается выступление студентов в Тегеране, Исфахане, Карадже и других городах ИРИ.