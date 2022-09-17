Посол Украины в Азербайджане: «Более 8 тысяч украинских детей депортировано в Россию»

Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 20:20

«Когда 24 февраля Россия напала на мою страну, мало кто ожидал, что Украина выстоит. Тем не менее, героическое сопротивление украинской армии и нашего народа превратило фатализм в надежду победить Россию. Эта надежда превратилась в новую реальность, что Украина может победить в этой войне», - сказал в своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский. Об этом сообщает haqqin.az.

По словам дипломата, всего за несколько последних недель благодаря высокой мотивации и боеспособности украинской армии и при военной поддержке наших верных друзей мы освободили более 8 тысяч квадратных километров нашей земли и взяли под контроль десятки городов и сел. «Украинские защитники развенчали миф и нарративы о непобедимости российской армии», - сказал посол. И он убежден, что цивилизованный мир наконец-то осознал, что единственный язык, который понимает Россия, – это сила. Посол Украины выразил большую признательность правительству Азербайджана: «В эти трудные времена мы высоко ценим оказанную помощь. В частности, мы благодарны Азербайджанской Республике, которая с первых дней войны регулярно направляет в Украину гуманитарные грузы. Из Азербайджана в Украину уже доставлены тысячи тонн продуктов питания, медикаментов, медицинского оборудования». Владислав Каневский призвал оказать еще большую поддержку Украине: «Военная помощь со стороны наших партнеров должна быть еще более усилена, а санкции против России – ужесточены».