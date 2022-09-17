Посол Украины в Азербайджане: «Более 8 тысяч украинских детей депортировано в Россию»
«Когда 24 февраля Россия напала на мою страну, мало кто ожидал, что Украина выстоит. Тем не менее, героическое сопротивление украинской армии и нашего народа превратило фатализм в надежду победить Россию. Эта надежда превратилась в новую реальность, что Украина может победить в этой войне», - сказал в своем выступлении чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский. Об этом сообщает haqqin.az.
По словам дипломата, всего за несколько последних недель благодаря высокой мотивации и боеспособности украинской армии и при военной поддержке наших верных друзей мы освободили более 8 тысяч квадратных километров нашей земли и взяли под контроль десятки городов и сел.
«Украинские защитники развенчали миф и нарративы о непобедимости российской армии», - сказал посол. И он убежден, что цивилизованный мир наконец-то осознал, что единственный язык, который понимает Россия, – это сила.
Посол Украины выразил большую признательность правительству Азербайджана: «В эти трудные времена мы высоко ценим оказанную помощь. В частности, мы благодарны Азербайджанской Республике, которая с первых дней войны регулярно направляет в Украину гуманитарные грузы. Из Азербайджана в Украину уже доставлены тысячи тонн продуктов питания, медикаментов, медицинского оборудования».
Владислав Каневский призвал оказать еще большую поддержку Украине: «Военная помощь со стороны наших партнеров должна быть еще более усилена, а санкции против России – ужесточены».
По информации посла, по состоянию на середину сентября в результате обстрелов России погибли 393 украинских ребенка и тяжело ранены более 800 детей. А в Россию депортировано около 8000 украинских детей. Только из оккупированного района Мариуполя Россия принудительно переселила более 1000 украинских детей с последующим их усыновлением в российские семьи. В результате боевых действий почти двое из трех украинских детей были перемещены – 3 миллиона внутри Украины и более 2,2 миллиона в страны, принимающие беженцев, прежде всего в Польшу. Значительная часть украинских детей страдает от военной агрессии России. По словам Каневского, эти дети, как и азербайджанские, одинаково смотрят на войну. Потому что пороки войны всегда одни и те же.
Отметим, что сегодня, 19 сентября, в Баку при поддержке посольства Украины и посольства Республики Польша прошла выставка детских рисунков - «Мама, я не хочу войны!».
Выставка насчитывает долгую историю, начиная с 1945 года, когда по инициативе Минобразования Польши после победы над нацизмом в Европе призвали детей запечатлеть в рисунках воспоминания о войне.
На сей раз в своих рисунках украинские дети, как когда-то и польские, вместо мирной жизни изобразили танки, падающие бомбы, пожары и взрывы.
Свое выступление украинский посол закончил словами девушки Полины из Ворзеля (Киевская область): «Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше, и это ужасно, потому что война – это не норма, и к этому нельзя привыкнуть, но мы верим в Вооруженные силы Украины и в мир в Украине!».