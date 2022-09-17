Суд над Салимом Муслимовым: свидетели рассказали, как от их имени открывались подставные компании

Сначала была допрошена Ульвия Мамедова, главный бухгалтер отдела экономики министерства труда и социальной защиты населения. Свои показания следствию она подтвердила, заявив, что работала в указанном учреждении с 2012 по 2019 годы и выполняла задания начальника отдела Шалалы Джафаровой:«Компании заключали контракты с предприятиями министерства, я руководила этими работами. Деньги, собранные с предприятий, передавала начальнику отдела».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу 61-летнего Салима Муслимова, бывшего министра труда и социальной защиты населения, обвиняемого в хищении 27 миллионов манатов, злоупотреблении служебным положением, в том числе во взяточничестве.

Следующей допрошенной свидетельницей стала Назакат Керимова, бывший главный бухгалтер Центра реабилитации инвалидов (2007-2019 гг.). Свидетель также подтвердила свои показания следствию и ответила на вопросы сторон. Мамедова рассказала об «откатах» при закупке оборудования для Реабилитационного центра. Она сказала, что 30-40 процентов денег, выплаченных компаниям, возвращалось и передавалось администрации Центра: «Вот так я зарабатывала на жизнь. Мне поручили открыть компанию на имя моей дочери».

Позже показания в суде дала Конуль Худиева, на имя которой были учреждены 3 компании (дочь свидетеля Назакат Керимовой – прим. ред.). Та сообщила, что на ее имя учреждены ООО «Röya 2014», «Buğday», «İnci-2014», с которыми у Центра реабилитации инвалидов были заключены договора на закупку оборудования. При ответах на вопросы сторон выяснилось, что Худиева не была осведомлена о деталях данной схемы.

Женщина рассказала, что по профессии она педагог-психолог-логопед и в настоящее время работает в салоне красоты. Выяснилось, что все операции по доверенности проводила ее мать.

В суде также был допрошен еще один свидетель, Анвар Магеррамов, на имя которого было создано несколько фиктивных компаний по закупке оборудования для Реабилитационного центра для инвалидов. Свидетель также подтвердил свои показания на следствии и сообщил, что водит катафалк. При ответах на вопросы сторон было выявлено, что 30-40 процентов средств, перечисленных на счета этих компаний, возвращались в Реабилитационный центр для инвалидов в виде «отката» и доставлялись руководству главным бухгалтером. Не знавший всего этого «основатель компании» Анвар Магеррамов рассказал, что к этим вопросам его приобщил друг по имени Ильгар. Магеррамов подчеркнул - он не знал об операциях, проведенных от его имени, пока не был вызван в СГБ.

Последний свидетель, Мирсахиб Гасанов, в своих показаниях заявил, что раньше работал в «Азеркитаб», сотрудничал с компаниями своих друзей и координировал их задачи. Через эти компании за границей закупались и продавались предприятиям министерства труда и соцзащиты населения инвалидные коляски. Гасанов сказал, что от этого процесса ему оставалось от 5 до 10 процентов прибыли.

Судебное заседание продолжится 26 сентября допросом свидетелей.

Следует отметить, что Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. В отношении него был выдан ордер на арест. Муслимов был отпущен под домашний арест в мае 2022 года по состоянию здоровья. Бывшего министра обвиняют во взяточничестве на 13 миллионов манатов и растрате на 14 миллионов манатов. Минфин признали потерпевшим по уголовному делу.