Европейский суд по правам человека впервые возглавила женщина

Избран новый президент Европейского суда по правам человека, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в понедельник, 19 сентября, ирландка Сиофра О'Лири избрана новым президентом ЕСПЧ. Она стала первой женщиной, возглавившей Европейский суд по правам человека, и заменила на этом посту Роберта Спано.

О'Лири приступит к исполнению своих обязанностей 1 ноября 2022 года. Ранее она была вице-президентом ЕСПЧ.