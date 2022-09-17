Таджикистан и Кыргызстан установили мир

Председатели Госкомитетов нацбезопасности Таджикистана и Кыргызстана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами, сообщают местные СМИ.

Как заявили в правительстве Кыргызстана, главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки.

Напомним, что очередное обострение на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Почти по всему периметру границы весь день шли ожесточенные бои, прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября возобновились периодические столкновения. По данным киргизской стороны, в результате боев погибли 59 граждан страны, 163 пострадали. Таджикистан сообщил о 41 погибшем и нескольких десятках пострадавших.