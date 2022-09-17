Оверчук: Открытие дорог с Азербайджаном обеспечит Армении приток миллиардов

«Открытие автомобильных и железнодорожных путей сообщения между Азербайджаном и Арменией обеспечит условия для притока около $4,5-5 млрд российских инвестиций в Армению». Об этом на IX Российско-армянском межрегиональном форуме заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Он выразил уверенность в том, что разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, о котором идет речь в трехсторонних договоренностях лидеров России, Азербайджана и Армении даст новые возможности для развития армянской экономики и притока новых инвестиций.

Вице-премьер пояснил, что у российской стороны есть понимание, какие это могут быть проекты, и власти давно обсуждают их с российскими предпринимателями.