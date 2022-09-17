Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:32

Иранский режим на протяжении сорока лет находится под серьезными экономическими санкциями и уже давно стал примером устойчивости ко всем внешним воздействиям, сколько угодно убийственным. Не раз в стране вспыхивали и общественные протесты, прежде всего по экономическим причинам, но и они жестоко подавлялись без серьезных последствий для власти. Никто, однако, не знает, в какой момент терпение иранцев рухнет, и что для этого послужит поводом. Смерть в Тегеране 22-летней девушки, о которой сообщал haqqin.az, вполне может послужить триггером, запускающим необратимые процессы. Следует напомнить, что в 2011 году смерть простого уличного торговца овощами, 26-летнего Мохаммеда Буазизи послужила мощным импульсом для революционных выступлений в Тунисе и далее везде, породив то, что получило название «Арабская весна». Гибель молодых людей, ставших жертвами властного произвола, отзывается яростью в народных сердцах.

Махса Амини, по мнению «полиции нравов», как-то неправильно носила платок на голове, за что была схвачена, брошена в полицейский фургон, а спустя несколько часов оказалась в больнице в состоянии комы. Через два дня она умерла. Правительственные СМИ стали распространять информацию, что погибшая была больным человеком, и полиция к ней не прикасалась, но иранцам ли не знать, как поступают с задержанными. В субботу, 17 сентября, на похороны девушки в ее родном городе Секкезе пришли сотни людей, часть женщин в знак протеста и солидарности с жертвой сняли свои платки. Протесты прошли и в Тегеране у больницы Касра, где умерла Амини. Демонстранты крайне непочтительно обращались с плакатами, изображающими аятоллу Али Хаменеи. Протесты охватили и другие города. Активными участницами протестов были женщины, сжигавшие в знак протеста хиджабы и состригавшие пряди волос, демонстрируя презрение к полицейским правилам. Люди декламируют лозунги: «Долой диктатора!» и «Женщины, свобода, жизнь!». В Дивандере против протестующих были применены слезоточивый газ и боевое оружие, сообщают о гибели четырех и ранении девяти людей. Ожидаются новые протесты в Тегеране, Исфахане, Тебризе и ряде других городов. Чтобы остановить рост массовой поддержки возмущения, власти отключают интернет.