Два крупных банка Турции отказались от карт «Мир»

Турецкий Isbank объявил о приостановке использования российской платежной системы «Мир», передает пресс-служба банка.

Отмечается, что банк стремится вести свою деятельность в соответствии с национальными и международными законами, правилами и принципами. В Isbank подчеркнули, что видели и оценили заявление Минфина США по поводу сотрудничества финансовых организаций с платежной системой «Мир» и решили приостановить операции с ней.

Напомним, что Isbank начал принимать карты «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах в апреле 2019 года.

Обслуживание карт «Мир» также прекратили в Denizbank, сообщили в банке: «Операции по карте «Мир» и связанные с российской валютой в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами». Прием карт «Мир» Denizbank начал в мае нынешнего года.