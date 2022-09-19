Миссия ОДКБ уехала из Армении

«Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе». Об этом передает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.

Отмечается, что в министерстве обороны Армении состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении.

«Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Армении Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам. Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности. После проведенной встречи передовая группа отбыла в Москву», - отмечается в сообщении.