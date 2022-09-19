В Донецке и Луганске хотят срочных «референдумов»

Так называемые общественные палаты «ЛНР» и «ДНР» требуют немедленно инициировать референдумы о признании их субъектами Российской Федерации.

Отмечается, что сепаратисты обратились к главам «ЛНР» и «ДНР» - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину – с инициативой немедленно провести референдум о признании их субъектами Российской Федерации. По их словам, вхождение в состав России обезопасит «республику», откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни.