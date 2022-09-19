Суд Молдовы продлил срок ареста Додона

Бывший президент Молдовы Игорь Додон останется под домашним арестом еще на 20 суток. Такое решение вынес суд столичного сектора Чеканы, передает zdg.md.

С соответствующим заявлением выступил Николай Постурусу, один из адвокатов Игоря Додона.

Напомним, бывший президент Молдовы был задержан 24 мая после того, как Антикоррупционная прокуратура провела обыски в доме у политика и его родственников. Он подозревается в незаконном обогащении, пассивной коррупции, получении финансирования политической партии преступной организацией и государственной измене.