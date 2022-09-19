Армения вдруг демонстративно заговорила с американским акцентом главная тема
После почти 24-часовых боев, которые велись вдоль государственных границ Азербайджана и Армении, стороны объявили, что пришли к договоренности о прекращении огня, вступившей в силу с ночи 13 сентября.
При чьем же посредничестве оно было достигнуто?
Во время предыдущих столкновений это достигалось, в основном, после телефонных переговоров российского военно-политического руководства со сторонами конфликта.
На сей раз, едва лишь начались боевые действия, премьер-министр Армении Никол Пашинян незамедлительно позвонил президенту России, после чего министры обороны и иностранных дел Армении также провели телефонные разговоры со своими российскими коллегами.
Судя по всему, телефонного разговора между президентами Алиевым и Путиным не было, известно лишь, что министр обороны России Сергей Шойгу связался с начальником Генштаба ВС Азербайджана генералом Керимом Велиевым.
Другие международные игроки, в том числе, госсекретарь США Энтони Блинкен, также связывались в период боевых действий с лидерами Азербайджана и Армении, призывая стороны прекратить огонь.
Однако после того, как перемирие было достигнуто, в МИД России заявили, что произошло это благодаря усилиям Москвы. В ответ, опровергая заявление российского внешнеполитического ведомства, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что прекращение огня стало «результатом усилий международного сообщества», а спикер парламента Армении Ален Симонян пошел еще дальше, заявив в интервью армянским СМИ, что прекращение огня было достигнуто благодаря усилиям США.
К слову, это же заявление Симонян повторил на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Тот факт, что Армения вдруг демонстративно заговорила с «американским акцентом» сенсацией не является - после недавней пограничной войны в политических кругах Армении крепнет недовольство Россией. Мало того, Ереван, фактически, уже отвернулся от Москвы.
Главной причиной «оттока чувств» аналитики считают отказ России и ОДКБ оказать Армении военную поддержку, а также их призывы к урегулированию напряженности с Азербайджаном путем переговоров.
Отдельной темой являются военно-политические последствия ситуации, при которой Армения, которая еще не так давно была форпостом России в регионе, стала чуть ли не главным союзником США на Южном Кавказе. В результате, разгорелись споры о том, кому именно – США или России - причитаются миротворческие лавры за прекращение масштабной эскалации, начавшейся на границе в результате провокаций армянской стороны.
Из военных источников в Баку haqqin.az стало известно, что Ален Симонян солгал – особой роли в прекращении военных действий на армяно-азербайджанской границе США не играли.
Впервые боевые действия были приостановлены утром 13 сентября по инициативе российской стороны. Однако через короткое время армяне это соглашение нарушили и продолжили боевые действия, пытаясь вернуть позиции, потерянные в результате атаки азербайджанской армии. И только к вечеру, в результате прямых контактов сторон, было достигнуто прекращение огня.
Спрашивается, зачем Алену Симоняну понадобилось лгать, причем, демонстративно? Ответ однозначен: руководство Армении, с одной стороны, выразило таким образом своей недовольство Россией, а с другой – польстило американцам.
Отметим, что в ходе встречи президентов Азербайджана и России на саммите ШОС в Самарканде Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за оперативную реакцию на пограничные столкновения.
Справедливости ради следует отметить реплику президента России о том, что боевые действия были остановлены «в том числе, усилиями России». Таким образом, Путин не назвал достижение режима прекращения огня «исключительным достижением Москвы».