Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19 сентября 2022, 22:27

После почти 24-часовых боев, которые велись вдоль государственных границ Азербайджана и Армении, стороны объявили, что пришли к договоренности о прекращении огня, вступившей в силу с ночи 13 сентября. При чьем же посредничестве оно было достигнуто? Во время предыдущих столкновений это достигалось, в основном, после телефонных переговоров российского военно-политического руководства со сторонами конфликта.

На сей раз, едва лишь начались боевые действия, премьер-министр Армении Никол Пашинян незамедлительно позвонил президенту России, после чего министры обороны и иностранных дел Армении также провели телефонные разговоры со своими российскими коллегами. Судя по всему, телефонного разговора между президентами Алиевым и Путиным не было, известно лишь, что министр обороны России Сергей Шойгу связался с начальником Генштаба ВС Азербайджана генералом Керимом Велиевым. Другие международные игроки, в том числе, госсекретарь США Энтони Блинкен, также связывались в период боевых действий с лидерами Азербайджана и Армении, призывая стороны прекратить огонь. Однако после того, как перемирие было достигнуто, в МИД России заявили, что произошло это благодаря усилиям Москвы. В ответ, опровергая заявление российского внешнеполитического ведомства, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что прекращение огня стало «результатом усилий международного сообщества», а спикер парламента Армении Ален Симонян пошел еще дальше, заявив в интервью армянским СМИ, что прекращение огня было достигнуто благодаря усилиям США.

К слову, это же заявление Симонян повторил на встрече со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Тот факт, что Армения вдруг демонстративно заговорила с «американским акцентом» сенсацией не является - после недавней пограничной войны в политических кругах Армении крепнет недовольство Россией. Мало того, Ереван, фактически, уже отвернулся от Москвы. Главной причиной «оттока чувств» аналитики считают отказ России и ОДКБ оказать Армении военную поддержку, а также их призывы к урегулированию напряженности с Азербайджаном путем переговоров. Отдельной темой являются военно-политические последствия ситуации, при которой Армения, которая еще не так давно была форпостом России в регионе, стала чуть ли не главным союзником США на Южном Кавказе. В результате, разгорелись споры о том, кому именно – США или России - причитаются миротворческие лавры за прекращение масштабной эскалации, начавшейся на границе в результате провокаций армянской стороны.