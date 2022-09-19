Зеленский анонсировал выступление на Генассамблее ООН: Будут важные сигналы

Президент Украины Владимир Зеленский выступит во вторник с обращением к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

«Завтра будет очень важный день – готовим выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Будут важные сигналы от нашего государства», – заявил Зеленский.

Также, по его словам, он примет участие в Саммите по вопросам продовольственной безопасности.

«Это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть, что сказать», - отметил президент Украины.