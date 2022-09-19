В Украине заявили, что Медведчук останется под стражей

Служба безопасности Украины заявила, что подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук находится под стражей, передает «Украинская правда».

СМИ отмечает, что после оглашения подозрения в госизмене бывшему руководителю Харьковского управления СБУ Роману Дудину появились намеки на то, что фигурант громкого уголовного дела Виктор Медведчук может быть уже в России. Издание поинтересовалось у СБУ, не стал ли Медведчук фигурантом какого-либо обмена с Российской Федерацией, и находится ли он в Украине.

В спецслужбе же отметили, что 14 сентября следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора и продлил срок содержания под стражей народного депутата Украины Медведчука Виктора Владимировича на 60 дней до 14 ноября 2022 года.

Вопрос, рассматривается ли вариант какого-либо обмена с РФ в будущем, остался без ответа.