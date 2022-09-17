Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в Лондоне приняла участия в церемонии прощания с королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса Гафарова также присутствовала на официальном приеме, данном от имени короля Великобритании и Северной Ирландии Карла III.

Прощание с британской королевой прошло в Вестминстерском аббатстве, где наряду с главами государств и правительств также приняли участие парламентские делегации, выдающиеся политические лидеры, общественные деятели со всего мира и члены монаршей семьи.

После церемонии гроб с останками королевы проследовал в Веллингтонскую арку, а оттуда в город Виндзор, где и будет предан земле рядом с могилой ее покойного мужа Принца Филиппа, Герцога Эдинбургского.