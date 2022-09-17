Ереван заверил Тегеран: визит Пелоси не был против Ирана

«В визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван не было антииранского контекста». Об этом заявил вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Комментируя высказывания Пелоси в ходе визита в Ереван, вице-спикер подчеркнул, что в сложившейся ситуации Иран одна из стран, которые без колебаний поддерживают позицию Армении.

«Очевидно, что совпадают наши интересы и интересы Ирана. Очевидно, что в какой-либо части визита Пелоси не было и не могло быть даже контекста, направленного против Ирана. Это в первую очередь не исходит и никогда не будет исходить из наших интересов», – заявил он.