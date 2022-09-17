США могут передать свои вертолеты и самолеты Узбекистану и Таджикистану

Соединенные Штаты ведут переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о передаче почти 50 военных летательных аппаратов, которые удалось вывезти из Афганистана прошлым летом, в обмен за помощь в борьбе с терроризмом на территории этой страны, пишет Politico.

В публикации отмечается, что после того, как в прошлом году «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном, пилотам ВВС этой республики удалось перегнать в Узбекистан и Таджикистан около 25% всех пригодных к эксплуатации аппаратов, включая несколько вертолетов UH-60 Black Hawk, Ми-17, Ми-25, а также легкие турбовинтовые штурмовики A-29, турбовинтовые самолеты общего назначения С-208. Большинство из них были поставлены США.

Politico подчеркивает, что судьба этих 46 летательных аппаратов остается в подвешенном состоянии более года. Талибы настаивают на том, что они принадлежат Афганистану, и требуют их вернуть. Власти Узбекистана заявляют, что летательные аппараты принадлежат Штатам.

Один из источников газеты подчеркнул, что в дальнейшем летательные аппараты могут быть переданы во владение Узбекистану и Таджикистану в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в сфере безопасности» в рамках охраны границ и борьбы с терроризмом.