Депутат Европарламента в интервью haqqin.az: «У Украины будет еще больше немецких танков, бронемашин и систем залпового огня»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 02:26

«Военная помощь украинской армии со стороны США и их союзников по НАТО будет постоянной и решительной до тех пор, пока Киев не освободит все оккупированные Россией территории», - таков вывод военных аналитиков, сделанный по итогам пятой консультативной встречи министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других государств на базе ВВС США Рамштайн в Германии.

Выступивший на саммите министр обороны США Ллойд Остин призвал союзников работать вместе над модернизацией оборонно-промышленных комплексов, способных удовлетворить потребности Украины в долгосрочной перспективе. «Необходимо срочно увеличить военное производство и инновации, чтобы обеспечить потребности Украины в самообороне», - подчеркнул глава Пентагона. Комментируя договоренности, достигнутые на саммите «Рамштайн-5», депутат Европарламента Урмас Паэт сказал haqqin.az, что Запад будет поддерживать Украину до тех пор, пока ВСУ не освободят все захваченные Россией территории, включая Крым и Севастополь. По словам евродепутата, стратегической целью стран, поддерживающих Украину, является полная победа Киева. «Время попыток умиротворить Россию закончилось, - считает Урмас Паэт. – Сейчас уже никто не говорит о «спасении лица кремлевского лидера», никто не едет на переговоры в Москву, как это было в начале российского вторжения. Принятые на саммите «Рамштайн-5» решения свидетельствуют, что Запад кардинально изменил стратегию от «остановить врага» в марте, до «победить агрессора» – в сентябре.

Паэт считает, что, помимо однозначных военно-политических успехов, Украина также побеждает в психологической войне с Россией. «Киев стал символом борьбы за свободу, - говорит депутат Европарламента. – Большинство европейцев считают, что Россия напала на Украину потому, что Киев хотел сделать свободный выбор своего будущего. В сознании европейского политического истеблишмента XXI века то, что делает Россия в Украине, совершенно недопустимо. Опросы общественного мнения показывают, что европейцы хотят видеть Украину свободной страной и выступают за суровое наказание агрессора». Урмас Паэт обращает внимание на тот факт, что Европа не сразу пришла к такому мнению. «Сравните, насколько осторожной была политика Германии в вопросе поддержки Киева в марте этого года, и какую решительность проявляет Берлин сегодня, - говорит Паэт. – ФРГ постепенно сворачивает импорт российских энергоносителей. Недавно Штефан Вайль, премьер-министр Нижней Саксонии и депутат от правящей СДПГ, заявил, что даже после того, как Владимир Путин перестанет быть президентом России, газопровод «Северный поток-2» в эксплуатацию введен не будет. То есть, речь идет о такой фундаментальной утрате доверия, что ФРГ не рассчитывает больше на импорт энергии из России. Похоже, все уже поняли, что Россия – это не просто ненадежный партнер, а враждебная страна, использующая свои нефть и газ в качестве инструмента политического шантажа. Компания «Газпром» прекратила поставки по балтийскому газопроводу «Северный поток-1» под надуманными техническими проблемами, якобы, связанными с санкциями. Но в Самарканде Штефан Вайль дал ясный ответ на заявление Путина о том, что при необходимости Россия введет «Северный поток-2». Германии это уже не нужно…»