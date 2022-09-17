В Грузии мужчина захватил заложников в банке

В Кутаиси, Грузия, вооруженный мужчина в маске захватил заложников в одном из местных банков. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

По данным источника, 20 сентября 2022 года неизвестный, вооруженный огнестрельным оружием, ворвался в здание одного из банков Кутаиси и взял в заложники находившихся в нем людей.

Отмечается, что точное число заложников и требования захватчика пока неизвестны. По данным телеканала «Рустави 2», неизвестный захватил до 10 человек, среди которых как клиенты, так и сотрудники учреждения.

Очевидцы происшествия рассказали, что рядом со зданием банка были слышны звуки выстрелов. По словам одной из свидетельниц инцидента, злоумышленник требует выдать ему 2 млн, валюта не уточняется.