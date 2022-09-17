Кремль о дипломатическом урегулировании ситуации в Украине: перспектив нет
«В настоящий момент перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации в Украине не просматриваются». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что любые претензии на территорию России, «частью которой является и Крым», получат должный ответ.
Представитель Кремля также напомнил, что «ДНР» и «ЛНР» являются независимыми государствами, которые признала Россия, и пояснил, что республики попросили помощи в обеспечении безопасности у Москвы, «что Россия и делает».