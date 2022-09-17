Турцию призвали отказаться от НАТО ради вступления в ШОС
Ради членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Турция обязана будет отказаться от участия в таких военных блоках, как НАТО, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, которого цитируют российские СМИ.
Он также заверил, что ШОС рассмотрит турецкую заявку, как только она поступит, однако пока что подобной инициативы со стороны Анкары не было.
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