Эрдоган назвал возвращение украинских территорий значимым для достижения мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что возвращение захваченных территорий имеет особую значимость при достижении мира между Россией и Украиной.

«Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе г-н Гутерриш (генсек ООН) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий) действительно облегчат нашу работу», - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине.

«Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что «если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар». Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении», - сказал турецкий лидер.