И в Херсоне хотят «референдум»

Общественный совет Херсонской области обратился к военно-гражданской администрации с инициативой о немедленном проведении референдума о вхождении региона в состав России.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», - говорится в тексте обращения, принятого на заседании Совета во вторник.

Обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области. Члены Общественного совета уверены, что инициатива о проведении референдума будет поддержана жителями Херсонской области, а вхождение в состав России «обезопасит территорию области».

Напомним, что вчера, 19 сентября, общественные палаты «ДНР» и «ЛНР» обратились к властям о незамедлительном проведении референдумов.