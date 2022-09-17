Минувшей ночью полиция провела на улицах Джалила Мамедгулузаде, Нахчывани, Асефа Зейналлы и Намика Меликова, известных как «Папанино» и «Кубинка», еще одну операцию против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками Насиминского районного управления полиции (РУП), были задержаны 10 человек, в том числе 2 женщины.

У задержанных изъято около 3 кг наркотиков. Они сообщили, что приобрели наркотики в соцсетях онлайн у незнакомых иностранцев для личного пользования и с целью продажи на территории столицы.

Собранные материалы отправлены в Следственный отдел Насиминского РУП. Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.