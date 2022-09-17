«Украина получит истребители F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке будет принято». Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Хекер уточнил, что самолеты F-16 не прибыли бы в Украину в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву в силу вопросов, связанных с подготовкой пилотов и логистикой.

Военачальник выразил мнение, что у Украины за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, чтобы выжить и сражаться, не превращая происходящее в Третью мировую войну. Генерал также высказал предложение, что боевые действия в Украине, вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы.