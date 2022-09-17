Азербайджан передал Армении тела 95 военнослужащих

Азербайджан передал Армении тела 95 армянских военнослужащих. Об этом говорится в информации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших.

Сообщается, что тела были обнаружены в ходе поисков, организованных после пресечения провокации армянской стороны.

Тела были переданы при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Сообщается, что гуманитарный процесс по передаче тел армянских военнослужащих будет продолжен.