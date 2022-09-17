«По состоянию на утро 20 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Ветер юго-восточный 4-6 м/с. Температура воздуха -3°С», - говорится в сообщении.

В Закарпатской области Украины выпало много снега. На горе Поп Иван Черногорский держится мороз на отметке -3°С, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Позже Главное управление Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области опубликовало видео, на котором запечатлены туристы, которые идут по огромным сугробам. Впрочем, снега настолько много, что им понадобилась помощь спасателей.

«Направляясь по Черногорскому хребту, туристы поняли, что не смогут идти дальше, поэтому позвонили спасателям. Их отыскали на горе Менчул», - говорится в сообщении ведомства.