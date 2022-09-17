Евросоюз одобрил помощь Украине в размере 5 млрд евро

Совет Европейского союза официально принял решение предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи, говорится в сообщении ЕС.

Отмечается, что эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в Украине в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах, а также в сфере развития.

«Европейский союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на войну», - подчеркнул министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена Украине в форме льготных долгосрочных ссуд.