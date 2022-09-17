Лукашенко: в Беларуси хотят создать новую Украину

«Все больше и больше получаю информации, что те беглые и их родственники тут залегли тихонько, отлежались. Сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что вот мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу. А в Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти. Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с госсекретарем Совбеза страны Александром Вольфовичем.

Глава белорусского государства отметил, что стране нельзя успокаиваться, постепенно отдаляясь от событий 2020 года.

«Нам нельзя успокаиваться. Мы в этом котле. Нам спокойно жить не дадут. Нас все время будут давить по всем направлениям. А эти «свядомыя» - это враги. Понимаете, это уже враги, если не понимают, что происходит вокруг, и создают тут проблемы», - сказал он.